Horozları korumayıp dövüştüren başkan!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kümes hayvanlarını korumak amacıyla kurulan derneğin başkanı Bilal Şen, horoz dövüştürürken yakalandı. 12 cins horoz ile 1 elektronik tartıya el konulurken, 28 kişiye 34 bin 300 lira ceza uygulandı.

Horoz güreşlerini organize eden Başkan Şen, yakayı ele verince yetkililere "Horoz dövüştürmüyorduk, mezat yapıyorduk" diyerek savunma yaptı. Ancak kurulan arenada yerlere saçılan horoz tüylerini açıklayamadı. Başkan Şen hakkında yasal işlem başlatılırken Aydınlı hayvanseverler ayaklandı. Operasyon, İncirliova Kümes Hayvanlarını Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı Bilal Şen'in evinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine düzenlendi. Yapılan baskında evde kurulan arenada dövüştürülen 12 cins horoz ile 1 elektronik tartıya el konulurken, 28 kişiye 34 bin 300 lira ceza uygulandı.

KAZIM YÖRÜKCE