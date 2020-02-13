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’un freskleri yok oluyor

Latmos’un freskleri yok oluyor
Giriş Tarihi: 13.2.2020

’ndaki koruma altına alınmayan freskler tahrip ediliyor. Önlem alınmazsa fresklerden geriye bir şey kalmayacak. ''in yaşamına, yaptıklarına ve ölümü'ne ilişkin sahnelerin yer aldığı bu freskler yok oluyor.

Aydın Söke'de yer alan Beşparmak Dağları'nda (Latmos) bulunan ve 10'uncu yüzyıldan kaldığı belirtilen Yediler Manastırı'ndaki mağara duvarında yer alan paha biçilmez freskler, kaderine terk edildi. Hristiyanlık için önemli olayların anlatıldığı 'Lazarus'un dirilişi', 'İsa Peygamber'in çarmıha gerilişi', 'mezar konusu ve anastasis (diriliş) sahnesi', 'İsa Peygamber'in yaşamına, yaptıklarına ve ölümü'ne ilişkin sahnelerin yer aldığı bu freskler, koruma altına alınmadığı için tahrip oluyor.

'ACİLEN KORUMA ALTINA ALINMALI'
Aydın'ın önemli kültürel miraslarından biri olan kayadaki resimleri sahip çıkılması gerektiğini belirten ressam Firdevs Posacı, "Bunca zamandır böyle şaheser bir tablo görmedim. Ancak maalesef bu tablo bakımsızlıktan yok oluyor. Acilen koruma altına alınmazsa bir tarih yok olacak." dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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