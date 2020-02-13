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Zeytin bahçesinde ölü bulundu

Zeytin bahçesinde ölü bulundu

13.02.2020, 10:05

Acı ölüm haberi. 'ın Karacasu ilçesinde, (63), ot biçmek için gittiği zeytin bahçesinde ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları, sinir krizi geçirdi.

Belediyeden emekli olan evli ve 2 çocuk babası Hasip Ünal, dün sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine ot biçmeye gitti. Akşam olmasına rağmen Ünal eve dönmeyince oğlu Veli Ünal, zeytin bahçesine gitti. Babasını yerde hareketsiz bulan Ünal, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasip Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, sinir krizi geçirdi.

Hasip Ünal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
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