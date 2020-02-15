Çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Aydın’da incir fabrikasında çalışan Nuran E. (46) borç para vermediği iş arkadaşı Okan Dallar tarafından çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldü. S.E'nin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Okan Dallar (35), borç para istemek için evine gittiği iş arkadaşı Nuran E'yi (46) olumsuz yanıt alınca bıçaklayarak öldürdü.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tüyler ürperten olay, Köşk ilçesinin Soğukkuyu Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İncir fabrikasında çalışan Okan Dallar borç para istemek için kocası M.E'nin evde olmadığı sırada iş arkadaşı Nuran E'nin evine gitti. Daha önceden üst katında oturan Okan Dallar ile bir süre kapıda konuşan Nuran E. ile Dallar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Dallar, yanında bulunan ekmek bıçağıyla Nuran E'ye saldırdı. Kalçasına, sırtına ve göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken gürültü üzerine odasından çıkan 14 yaşındaki S.E'nin çığlık atmasıyla Dallar evden kaçtı.

KOMŞULAR KOŞTU AMA...

S.E'nin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada komşusu F.K. çok kan kaybeden Nuran E'yi otomobille hastaneye götürdü. Talihsiz kadın burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Okan Dallar



'PARAYA İHTİYACIM VARDI'

Polis ekipleri, görgü tanığı çocuk S.E'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin Okan Dallar olduğunu belirledi. Polisin yaptığı çalışma ile Okan Dallar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Okan Dallar, polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde paraya ihtiyacı olduğunu ve Nuran E'yi, kendisine borç para vermediği için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Okan Dallar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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