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Karısını öldüren katile haksız tahrik indirimi

Karısını öldüren katile haksız tahrik indirimi
Giriş Tarihi: 15.2.2020

Aydın'da 29 yıllık eşi Nergis Yavaş'ı 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hüsamettin Yavaş'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemede son sözü sorulan Yavaş, 'Pişmanım' derken Cumhuriyet savcısı mütalaasında öldürülen Nergis Yavaş'ın evlilik sadakatini yerine getirmediği gerekçesiyle Hüsamettin Yavaş'a haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme, Yavaş'a verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi ile 20 yıla indirdi.

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