Türkiye’nin fotoğrafçıları İzmir’de buluşuyor

Düzenleyecekleri Fotoğraf Günleri’ne yoğun ilgi gösterildiğini belirten İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, ‘İstanbul’da fuarın geçen yıl yapılmaması sektörde İzmir’in şansını artırdı” dedi.

16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Fotoğrafçılık Günleri'nin, Türkiye'deki fotoğrafçıların ve yan sektörlerinin buluşma noktası olacağını söyleyen İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, "Etkinliğimize fotoğraf sektörünün mensupları kadar halk da ilgi gösterdiği için Fotoğrafçılık Günleri'ni kent merkezinde ve ulaşımı kolay olan Tepekule Kültür Merkezi'ne gerçekleştireceğiz. Şimdiden stantların dolduğu etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Farklı ve renkli etkinliklerimiz de var" dedi. Çift yıllarda İstanbul'da, tek yıllarda İzmir'de yapılan organizasyonlarla fotoğrafçıların bir araya geldiğini hatırlatan Murat Yavuz, "Geçen yıl İstanbul'daki fuar düzenlenemedi. Bu durum İzmir'i tek yaptı.

ÖNEMLİ İSİMLER

Ayrıca Çin'de yaşanan gelişmeler ile Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına açılan alternatif pencere durumuna geldik. Gelişmeler, 'Türkiye Dijital Fotoğrafçılık ve Albüm Tanıtım Günleri'nin önemini artırdı. Bir festival havasında renkli etkinliklerle gerçekleştireceğimiz 3 günlük organizasyonumuzla hem fotoğrafçılık hem de yan sektör üyelerini bir araya getireceğiz. Etkinliğimize Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren meslektaşlarımız ile dijital baskı-çerçeve-Jimmy Jip v.b. video çekim aksesu arları gibi yan sektörlerimizin temsilcileri de katılacak" dedi.

FARK YARATACAĞIZ

Fotoğraf Günleri'ne ülke genelindeki firmaların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Başkan Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Stantlarımızı sınırlı tutuyoruz. 75 katılımcı kabul edeceğiz. Çünkü İstanbul'da fuarın yapılamaması nedeniyle bu yıl sorumluluğumuz arttı. Vereceğimiz hizmetin kalitesinden ödün verme lüksümüz yok. Fotoğraf Günleri ile kamuoyunda farkındalık yaratacağız. Amacımız teknolojik yenilikleri Ege'ye taşımak, tanıtmak, Egeli fotoğrafçılarla ülke çapında faaliyet gösteren meslektaşlarımızı ve firmaları buluşturmak, yeni pazar imkanları yaratmak. Üyelerimizin teknolojinin getirilerine kolay uyumunu sağlamak, özellikle İzmir ve Ege illerinde üniversitelerde fotoğrafçılık bölümlerinde okuyan kardeşlerimize rehberlik etmek. Farklı ve renkli etkinliklerimiz de var çünkü fotoğrafçılık sanatını kamuoyuna hakkıyla tanıtmak istiyoruz."



EVLENECEKLERE ÖZEL DAVET

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, her yıl İzmirgaz ile ortaklaşa düzenlenen fotoğraf yarışmalarında dereceye giren eserlerin sergileneceğini anlatarak, "Fotoğraf makinelerini tanıtacak, tuval fotoğrafları firma adlarıyla alana taşıyacak ödüllü yarışmalar tertip edeceğiz.

özellikle yeni evlenecekleri davet ediyoruz çünkü düğünlerde dron çekimleri, albümler ve düğün hikayeleri kısmında yeni çalışmalarımız var. Mutlu günlerini ölümsüzleştirerek, kendi evlatlarına ve torunlarına en iyi şekilde aktaracakları fırsatları sunacağız" diye konuştu.