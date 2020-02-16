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2 dakikada yarım kilo baklava yedi

2 dakikada yarım kilo baklava yedi
Giriş Tarihi: 16.2.2020

Aydın Karpuzlu Tekeler Mahallesi'nde baklava yeme yarışması düzenledi. Gülbağı Pastanesi tarafından düzenlenen yarışmaya Mert Sansar, Yılmaz Kırmızıbaş, Uğur Kömür, Kamil Kanblıdere, Mustafa Kanlıdere, Şükrü İldem, Bekir Horoz katıldı. Büyük heyecana sahne olan yarışmaya katılan 7 kişi, 500 gramlık baklavaları, iki dakikada tüketmek için mücadele verdi.

'ETKİNLİKLER SÜRECEK'
Tüm baklavaları 1 dakika 52 saniyede yemeyi başaran Şükrü İldem, yarışmayı kazandı. Gülbağı Pastanesi tarafından yarışmayı kazanan İldem'e bir tepsi baklava hediye edildi. Gülbağı Pastanesi olarak yeniliklere açık olduklarını belirten işletme sahibi Aykut Kavaklıçay, "İşletme olarak her ay farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz baklava yarışması büyük ilgi gördü. Büyük heyecana sahne olan yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızı teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET KAVAS

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