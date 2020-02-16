Belgesellik başarı hikayesi

Ege Bölgesi’nin en başarılı kadın girişimcisi seçilen Sevilay Köseoğlu’nun hikayesi, binlerce mikrogirişimci arasından seçilerek ‘7 KİBELE’ belgeseline konu oldu

Aydınlı kasap Sevilay Köseoğlu'nun başarı hikayesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından (TİSVA) binlerce mikrogirişimci kadın arasından seçilerek '7 KİBELE' belgeseline konu oldu. Köseoğlu'nun serüveninin anlatıldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenen belgesel, 18 Şubat'ta Cemal Reşit Rey'de seyirci karşısına çıkacak.

KASAPLIĞA BAŞLADI

Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgeselde yoksulluktan çıkmaza girmiş 7 kadının başarı hikayesi anlatılıyor. Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde kasap dükkanı işleten Sevilay Köseoğlu, eline aldığı bıçak ve satırla erkek kasaplara taş çıkartıyor. Eşine destek olmak amacıyla baba mesleği kasaplığa başlayan Köseoğlu'nu elinde satır ve bıçakla gören müşteriler şaşkınlık yaşıyor. Müşterilerinin kendisini görünce önce 'Kasap yok mu?' diyerek kasap aradıklarını, ardından kadın kasap olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını belirten Köseoğlu, "Kadın isteyince her işi yapar, kasaplık da buna dahil" dedi.



20 MİLYON DESTEK SAĞLANDI

AYDIN'DA hizmet verdikleri 12 yıllık süreçte Efeler, Nazilli ve İncirliova şubeleriyle 3 bin 946 girişimci kadına 19 milyon 648 bin lira mikro kredi sağlandığını Mikrofinans Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Kahraman, kadın girişimci Sevilay Köseoğlu'nun başarı hikayesinin belgesele konu olmasının yaptıkları çalışmaların önemini gösterdiğini dile getirdi.

KAZIM YÖRÜKÇE