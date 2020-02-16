Bilezikleri için öldürmüş

Aydın’da önceki gün Nuran E’yi bıçaklayarak öldüren Okan Dallar’ın hedefinde kadının bileziklerinin olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Okan Dallar (32) tarafından kendisine borç vermediği için annesi Nuran E. (44) gözleri önünde öldürülen 16 yaşındaki S.E. dehşet anlarını anlattı. S.E. annesinin bileziklerini vermediği için öldürüldüğünü söyledi.

ÖNCE BORÇ PARA İSTEDİ

S.E. ifadesinde, "Biz izin vermeden içeri girdi. Annemle konuşurken borç para istedi. Annem 'yok' deyince 'paran yoksa kolundaki bilezikleri ver' dedi. Annem yine 'hayır' deyince bir anda annemin çığlıklarını duydum. Yanlarına geldiğimde Okan Dallar annemin üzerinde ona bıçak sallıyordu. Hemen müdahale ettim. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Annem kanlar içindeydi. O sırada Okan Dallar pencereden kaçtı. Kahveye gidip annemi bıçakladığını söylemiş ve içmek için bir sigara istemiş. Ben hemen 112 ambulansını aradım. Ardından da polisi aradım" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE