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’nda sürücülerın yol isyanı

Kuşadası’nda sürücülerın yol isyanı
Giriş Tarihi: 17.2.2020

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Aydın'ın ilçesi Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle bir süre önce kazılan yolun yapılmaması sürücülerin tepkisine neden oluyor. Yolda oluşan çukur nedeniyle sürücüler, araçlarının zarar gördüğünü belirterek yetkilileri göreve davet etti. Bu tür yolların turizm merkezi olan Kuşadası'na yakışmadığını kaydeden sürücüler, "Yolumuz, altyapı çalışmaları nedeniyle bir süre önce kazıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolumuz yapılmadı. Enine ve boyuna doğru yolda çukurlar oluştu. Bu çukurlar yağmur yağdığında suyla dolarak çamur deryasına dönüşüyor. Yolu kullandığımızda araçlarımız zarar görüyor ve maddi kayıpla karşılaşıyoruz. Bizim talebimizin yolun yapılması. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.


FOTOĞRAF: MEHMET KAVAS

METİN BURMALI

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