Rabia’nın iyileşmesi için 35 bin TL gerekli

Aydın'ın İncirliova ilçesinde omuriliğinde bir kemiği eksik dünyaya gelmesinden dolayı engelli kalma riski bulunan Rabia Yoldaş'ın ailesi kızlarının ameliyatı için maddi yardım bekliyor. Yapılan kontrollerde omurilik ile kafatasının birleştiği yerde doğuştan bir kemiği oluşmadığı tespit edilen Rabia'nın sağlığına kavuşması için doktoru, eksik kemiğin ameliyatla omuriliğe eklenmesi gerektiğini açıkladı. Baba Barış Yoldaş, "Devlet hastanelerinde ameliyat edecek doktor yok. Özel hastanede ise 35 bin lira istiyorlar. Kızımın sağlığına kavuşması için yardım istiyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE