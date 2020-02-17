  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Rabia’nın iyileşmesi için 35 bin TL gerekli

Rabia’nın iyileşmesi için 35 bin TL gerekli

Rabia’nın iyileşmesi için 35 bin TL gerekli
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Aydın'ın İncirliova ilçesinde omuriliğinde bir kemiği eksik dünyaya gelmesinden dolayı engelli kalma riski bulunan Rabia Yoldaş'ın ailesi kızlarının ameliyatı için maddi yardım bekliyor. Yapılan kontrollerde omurilik ile kafatasının birleştiği yerde doğuştan bir kemiği oluşmadığı tespit edilen Rabia'nın sağlığına kavuşması için doktoru, eksik kemiğin ameliyatla omuriliğe eklenmesi gerektiğini açıkladı. Baba Barış Yoldaş, "Devlet hastanelerinde ameliyat edecek doktor yok. Özel hastanede ise 35 bin lira istiyorlar. Kızımın sağlığına kavuşması için yardım istiyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rabia’nın iyileşmesi için 35 bin TL gerekli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN