Göle dönen yola olta attılar

Her kış aynı sorunla karşılaşan mahalle halkı, tepkisini ise ilginç bir yöntemle ortaya koydu. Aydın'da bozuk ve bakımsız yollar göle döndü. Yolların bir an önce düzeltilmesini isteyen vatandaşlar, suya olta atarak tepkilerini gösterdi.

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44 Aydın'da bozuk ve bakımsız yollardaki çukurlar yağan yağmurla birlikte adeta göle döndü. Yolların durumundan şikayetçi olan vatandaşlar, suya olta atarak tepkilerini gösterdi. Aydın'ın ilçesi Çine'nin Evciler Mahallesi'nde bozuk ve bakımsız yollar, vatandaşları isyan ettiriyor. Toprak yol çukurlardan geçilmiyor. Yolda oluşan çukurlarda ise adeta küçük göletler oluşturuyor. Her kış aynı sorunla karşılaşan mahalle halkı, tepkisini ise ilginç bir yöntemle ortaya koydu. Vatandaşlar, yollarda oluşan su birikintilerine olta atarak tepkisini gösterdi. Yetkileri göreve davet eden vatandaşlar, yolun kısa zamanda yapılmasını istiyor. METİN BURMALI