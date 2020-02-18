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Sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

18.02.2020, 18:32

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen (40), yaşamını yitirdi. Şener Aras'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

Özel su dağıtım şirketinde çalışan, 1 çocuk babası Şener Aras, bu sabah işe gitmedi. Telefonuna da bakmayınca endişelenen mesai arkadaşları, Aras'ın yalnız yaşadığı, kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı kırarak, içeri giren arkadaşları, eşinden 4 yıl önce boşandığı öğrenilen Aras'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine, eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aras'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Şener Aras'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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