‘Can’dan teşekkür

Aydın'da Yeni Asır'ın haberi sonrası kalp ameliyatı olan ve hayata tutunan Netice İmer ailesiyle birlikte, ameliyat masraflarını karşılayan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret ederek teşekkür etti. Yeni Asır'da okuduğu haberin ardından İmer için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydeden Rektör Aldemir, "Benim için eğitim kadar insanlık da önemli" dedi. 35 yaşındaki evli ve bir kız annesi Netice İmer, kalp ameliyatı için maddi güçleri kalmayınca bir köftecide çalışmaya başlamıştı.

DUYARLI HABERCİLİK

Kazandığı yevmiyeyle para biriktirmeye çalışan kadının dramını Yeni Asır 'Ameliyat parası için köftecide çalışıyor' haberi ile duyurunca Aldemir devreye girmişti. Netice İmer, "Tedavi masraflarımızı karşılayan Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir'e ve tedavimde emeği geçen hekimlere teşekkür ederim" dedi. Rektör Aldemir ise "Netice Hanım'ın sağlığına kavuşması bizi çok mutlu etti. Yeni Asır'a da duyarlı habercilik anlayışından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Rektör Aldemir, İmer ailesiyle bir araya geldi.

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