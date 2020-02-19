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Aydın'ın ilçesi Efeler'in Adnan Menderes Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki direğin hali, vatandaşları korkutuyor. Yan yatar vaziyette duran tahta direkten dolayı vatandaşlar, kaldırımı kullanamıyor. Direğin devrilmesinden dolayı meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle endişe taşıdıklarını belirten mahalle sakinleri, "Telafisi olmayan bir kaza yaşanmadan bu direk düzeltilmeli ve mevcut yerine monte edilmeli" dedi.
FOTOĞRAF: MEHMET KAVAS
METİN BURMALI
Yan yatan direk düzeltilsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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