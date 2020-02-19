  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Yan yatan direk düzeltilsin

Yan yatan direk düzeltilsin

Yan yatan direk düzeltilsin
Giriş Tarihi: 19.2.2020

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

Aydın'ın ilçesi Efeler'in Adnan Menderes Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki direğin hali, vatandaşları korkutuyor. Yan yatar vaziyette duran tahta direkten dolayı vatandaşlar, kaldırımı kullanamıyor. Direğin devrilmesinden dolayı meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle endişe taşıdıklarını belirten mahalle sakinleri, "Telafisi olmayan bir kaza yaşanmadan bu direk düzeltilmeli ve mevcut yerine monte edilmeli" dedi.

FOTOĞRAF: MEHMET KAVAS

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yan yatan direk düzeltilsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN