Aküden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin aküsüne gizlenmiş halde 1 kilo uyuşturucu bulundu. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne bağlı polisler, içerisinde uyuşturucu olduğu ihbarı yapılan 34 CD plakalı aracı takibe aldı. Otomobil, Kuştur mevkisinde polis ekiplerince durduruldu. Araç içerisinde bulunan üç kişi yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Afgan uyruklu G.C. ile Türk vatandaşı N.G. isimli erkek şahıslarla birlikte Kırgız uyruklu O.N. isimli kadın ahıs olduğu tespit edildi.

AŞİL VE ATEŞ KOKU ALINCA...

Narkotik köpekleri Aşil ve Ateş eşliğinde araçta yapılan arama sonucu köpekler otomobilin kaput kısmına tepki verdi. Kaputu açan polisler, akünün üzerinde bulunan Hava Filtresi boşluğuna gizlenmiş vaziyette 1 Kilo 7 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İBRAHİM UZUN