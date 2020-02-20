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Alkollü yaptı

Alkollü turist kaza yaptı
Giriş Tarihi: 20.2.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri yabancı 4 kişi yaralandı. Kaza Kuşadası-Davutlar yolunda meydana geldi. İsveç vatandaşı turist, kiraladığı otomobille şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Mehmet Çelik yönetimindeki 35 BTR 23 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yabancı sürücünün yanı sıra Mehmet Çelik, Yasemin Tütüncü ve Mustafa Köse yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken İsveç vatandaşının 1.67 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ

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