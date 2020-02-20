Kuşadası'nda ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü ters yönde seyretmek isteyince felaket kaçınılmaz oldu. Ters yönden seyreden araç ile kendi yolunda seyreden diğer aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Savaş alanına dönen yolda, ekipler kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için uzun süre uğraş verdi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. kontrolündeki 20 NL 953 plakalı otomobil, Kuşadası Devlet Hastanesi istikametinden ilçe otogarına seyir halindeyken karşı şeritten gelen M.G. yönetimindeki 01 ETK 69 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN