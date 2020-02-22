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Filmleri aratmayacak bir biçimde firar etti

Filmleri aratmayacak bir biçimde firar etti

22.02.2020, 23:02

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün gece filmleri bile aratmayacak şekilde hareketli anlar yaşandı. Gözaltında iken kelepçeyi kırmayı başarıp kaçan bir şüpheli, bölgedeki polis ve bekçilerin 45 dakika süren yoğun uğraşları sonucu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Hastaneden firar eden şüpheli şahıs yeniden kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

İlginç olay, gece yarısı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe otogarı civarında 35 AJ ... plaka bir otomobili durduran Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otomobilde yaptıkları aramada 2.10 gr kristal diye tabir edilen metamfetamin, 11.30 gr esrar ve silah buldu. Araçta bulunan M.B. ve E.Y.'yi gözaltına alan ekipler doktor raporu için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktor kontrolü sırasında birbirine kelepçeli iki kişiden M.B. bir süre sonra kelepçeyi kırıp hastaneden firar etti.

Gazibeğendi Parkı'nın altında bulunan çalılıklara kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına devriye gezen ekipler, trafik ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri de katıldı. M.B.'nin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan polisler el fenerleriyle her yeri didik didik aradılar. 45 dakika sonunda şüpheli çalılıkların arasında gizlenmiş halde bulundu. M.B. Kaçakçılık ve Organize polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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