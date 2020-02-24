Aydın'da alkollü sürücü polis otosuna çarptı

Aydın’da gece yarısı alkollü bir sürücünün kullandığı araç, devriye gezen polis aracına çarpması sonucu polisle ölümden döndü. Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, üzerinde kimlik bulunmayan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen sürücü kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Aydın'da gece yarısı alkollü bir sürücünün kullandığı araç, devriye gezen polis aracına çarpması sonucu polisle ölümden döndü. Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, üzerinde kimlik bulunmayan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen sürücü kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.



Olay gece saat 01:30 sıralarında Aydın-İzmir Bulvarı Ağız ve Diş Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova istikametinden Efeler istikametine seyir halinde olan 09 AV plakalı lüks otomobil, Aydın-İzmir bulvarı üzerinde devriye gezmekte olan Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekip otosuna hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 40 metre fırlayan polis ekip otosunda görevli polisleri, telsizden 155 polis merkezine anons ederek yardım istedi.