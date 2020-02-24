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Helal sana Behlül!

Helal sana Behlül!
Giriş Tarihi: 24.2.2020

Aydın'da serebral palsi hastası olan 14 yaşındaki Behlül Tübçil, 4 yaşından bu yana yanından ayırmadığı peluş oyuncağını 'deki kamplarda yaşayan çocuklara gönderdi.

Aydın Valiliği, Suriye'de savaş mağduru insanlara destek amaçlı 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda vatandaş kuru gıda, battaniye ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini görevlilere teslim etti. Kızılay Aydın Şubesi'nde yönetici olarak çalışan baba Ahmet Resul Tübcil, "Bir gün önce eşime İdlib'e yardım TIR'ları gönderileceğini söylemiştim. Oğlum en çok sevdiği oyuncağı çantasına koymuş. Okulundan aldıktan sonra benimle TIR'ları uğurlamaya gelmek istedi. Oraya geldiğimizde çantasından çıkardığı oyuncağı teslim etti. Oyuncağın yerine ulaştığını öğrenince mutluluğumuz ikiye katlandı" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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