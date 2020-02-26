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Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz yakalandı

Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı

26.02.2020, 10:48

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 58 düzensiz yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 35 Somali, 13 Suriye ve 8 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. 24 erkek, 20 kadın ve 14 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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