Hacizden kaçılmaz!

İncirliova’nın makam aracını iş makinasıyla hacizden kaçırmasıyla gündeme gelen İP’li Belediye Başkanı Aytekin Kaya hacizden kaçamadı. İşten çıkarılan 96 personelin açtığı davayı kazanması üzerine şimdi de Kaya’nın makam odasındaki tüm eşyalara haciz konuldu.

Aydın İncirliova Belediyesi'nde 2014-2019 yılları arasında işten çıkartılan 96 personelin açtığı davaların bir kısmı personel lehine sonuçlandı. Davayı kazanan personelin alacağına karşılık, Aydın İş Mahkemesi'nce İncirliova Belediyesi'ne haciz kararı verildi.

ARACINI HACİZDEN KURTARDI

30 Eylül 2019'da makam aracına haciz gelen İncirliova Belediyesi'nin İP'li Başkanı Aytekin Kaya, 09 UH 001 plakalı makam aracının etrafını iş makineleriyle kapatıp icra memurları gittikten sonra depoya saklamış, ardından da aracı meclis kararıyla hizmet aracı olarak değiştirerek hacizden kurtarmıştı. Dün belediyenin 97 işçiye toplam 2 milyon liraya yakın borcu yüzünden haciz memurları bir kez daha İncirliova Belediyesi'nin kapısını çaldı. Makam aracını alamayan haciz memurları bu defa İP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makamına haciz işlemi uygulamadı. Makam koltuğu dahil tüm eşyaları tutanak altına alan icra memurları, kamu yararı olduğu için eşyaları yediemin deposuna götürmeden Başkan Aytekin Kaya'nın makamından ayrıldı. Personel alacakları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Kaya, şöyle devam etti:



Başkan Kaya, daha önce de makam aracının etrafını iş makinalarıyla kapatarak haczedilmesini önlemişti.

'HEP BORÇ ÖDÜYORUZ'

"Personel alacaklarına karşılık 14 bin TL şu an faizle 44 bin TL olmuş, paramız olsa vereceğiz göreve geldiğimiz günden beri borç ödüyoruz. İşten çıkarılan 97 işçinin alacakları nedeniyle bugün icra memurları önce zabıta otomobilini icraya geldi. Ancak otomobili bulamayınca makam odasına geldiler. Bizim makam odasına saygımız var. Biz buraya makam için gelmedik. Bu avukata 600 bin TL ödedim benden önce 20 trilyonluk yer satılmış ben tasarruf yaparak 10 trilyon borç ödedim belediye meydanına ödediğim borçların hepsini kalem kalem yazacağım hiçbir yeri satmayacağım" diye konuştu.



Odadaki makam koltuğu dahil tüm eşyaları kayıt altına alan icra memurları, kamu yararı nedeniyle eşyaları yediemin deposuna göndermedi.

MEHMET KAVAS