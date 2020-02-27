Makam koltuğuyla ‘Kaya’ şov!

Aydın'da işten çıkarılan işçilerin tazminatlarını ödenmemesi nedeniyle ilk önce makam arabası, ardından da makam odasına haciz gelen İP'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya mahkemeden bir kötü haber daha geldi.

Seçildikten hemen sonra Kaya'nın belediyenin 32 milyonluk borcunu gerekçe göstererek işten attığı 56 işçinin işe iadelerine karar veren mahkeme, ayrıca işçilere 1 milyon lira tazminat ödemesini hükmetti.

İKİNCİ PERDE

Önceki gün yaşanan haciz işlemi sırasında kendisini savunan Başkan Kaya, mahkemenin işçilere tazminat ödenmesine karar vermesinin ardından ise makam koltuğunu belediyenin önüne çıkararak büyük bir şova daha imza attı. Başkan Kaya'nın makam odasında plastik sandalye ile poz vermesi ise şovun ikinci perdesi olarak yorumlandı.





Kaya, makam odasında plastik sandalye ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

BELEDİYE Mİ AİLE ŞİRKETİ Mİ?

Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclis üyelerinden ise Başkan Kaya ile ilgili önemli bir iddia daha geldi. Kaya'nın Millet İttifakı'nın belediye meclis üyeleri ve yakınlarının belediye şirketlerinde kadrolaşmasına göz yumduğu öne sürüldü. Cumhur İttifakı meclis üyeleri yaptıkları yazılı açıklamada, "Meclis üyelerinin görevi halka hizmet etmek mi, yoksa kendisine, oğluna, kızına iş kapısı yaratmak mı? CHP ve İP'li meclis üyeleri sayesinde İncirliova Belediyesi aile şirketi haline geldi. Meclis üyelerinin görevi İncirliova halkına hizmet etmek mi, yoksa kendisine, oğluna, kızına iş kapısı yaratmak mı?" ifadelerini kullandı.



İP'li Başkan Kaya, haciz gelen makam koltuğunu personel ile birlikte belediye binasının önüne çıkararak şov yaptı.

HÜSEYİN KILIÇ