Ağaçtan meyve değil uyuşturucu topladılar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarda ağaçlardan meyve yerine uyuşturucu madde topladı. Narkotik ekipleri, İncirliova'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli hakkında çalışma başlattı. M.K. ve E.K'nin iş yeri ve çiftlik arazilerinde operasyon düzenlendi. Çiftlik arazilerinde ağaçlara asılmış vaziyetteki uyuşturucu maddeler ile diğer adreslerdeki aramalar sonucu toplam 2 kilo 605 gram esrar ele geçirildi. M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2 kilo 605 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Çiftlik arazisinde yapılan aramada ağaçlara asılan uyuşturucular bulundu.

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