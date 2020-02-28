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’da “Kediyi tutukladılar” iddiası!

Aydın’da “Kediyi tutukladılar” iddiası!
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Aydın'da soğuk hava nedeniyle yaklaşık 4 ay önce sığındığı Aydın Adliyesi'nde avukatlar ve çalışanlar tarafından beslenmeye başlanan 'Baronaz' isimli kedi ortadan kayboldu. Kedinin adliyeyi pislettiği için bir kutuya konularak cezaevine gönderildiği iddia edildi. Baro avukatları da, "Kedimizin sabit ikametgah sahibi olması, kendisini sevdirmekle yükümlü olduğu adliye çalışanları ve avukatları olması, kaçma şüphesinin bulunmaması sebepleri tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklindeki espriyle kaybolan kedinin bulunmasını istedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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