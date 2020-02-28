Hülya öğretmen yaşama tutunamadı

Aydın'da anne ve babasından böbrek nakli yapılan öğretmen Hülya Aydın, hayatını kaybetti. Kuşadası Halk Eğitim Merkezi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Hülya Aydın, böbrek yetmezliği nedeniyle son 1 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda genç öğretmenin anne ve babası böbreklerini, kızları Hülya Aydın'a verdi. Genç öğretmen anne ve babasından aldığı böbreğe rağmen hayata tutunamadı.
İBRAHİM UZUN
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