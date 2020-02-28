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Hülya öğretmen yaşama tutunamadı

Hülya öğretmen yaşama tutunamadı
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Aydın'da anne ve babasından böbrek nakli yapılan öğretmen Hülya Aydın, hayatını kaybetti. Kuşadası Halk Eğitim Merkezi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Hülya Aydın, böbrek yetmezliği nedeniyle son 1 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda genç öğretmenin anne ve babası böbreklerini, kızları Hülya Aydın'a verdi. Genç öğretmen anne ve babasından aldığı böbreğe rağmen hayata tutunamadı.

İBRAHİM UZUN

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