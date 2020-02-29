  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti

Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti

Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti

29.02.2020, 14:00

Aydın'dan, 2. 9. vatani görevi yapmak üzere dün teslim olan asker, saatler sonra hayatını kaybederek şehit oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesi nüfusu kayıtlı İlkay Babadağ (19) vatani görevini yapmak üzere dün öğleden sonra Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığına teslim oldu. Teslim olduktan saatler sonra koğuşunda fenalaşan İlkay Babadağ, askeri ambulans ile Bilecik Devlet Hastanesine getirildi. İlkay Babadağ burada yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Babadağ'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti

GERİYE SOSYAL MEDYADA YÜKLEDİĞİ ASKER KONVOYU VE SON RESMİ KALDI
Öte yandan 28 Şubat günü birliğine teslim olan İlkay Babadağ'dan geriye teslim olacağı günün gecesinde sosyal medyaya yüklediği asker konvoyu, asker eğlencesi ve son gece ailesi ile çekindiği fotoğrafları kaldı. Babadağ, bir fotoğrafın üzerine Bilecik etiketi yaparak "Aramasın gözler o şimdi asker" yazarak teslim olduğu günün sabahı sosyal medya üzerinden paylaşım yürekleri burktu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN