Eşinin veda mesajını öldükten sonra gördü

Aydın'da eşine 'Hoşçakal' şeklinde mesaj atan Kenan Karatekin (39) evinde asılı halde bulundu. Olay, Efeler'e bağlı Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgedek Bulvarı'ndaki bir evde meydana geldi. 39 yaşındaki Kenan Karatekin evindeki oda kapısına kendini asarak intihar etti.

'HOŞÇAKAL, GİDİYORUM'

Evli ve 2 çocuk sahibi Kenan Karatekin'in intihar etmeden önce eşine attığı veda mesajı ortaya çıktı. Aydınlı esnafın maddi sıkıntılar nedeniyle intihar edeceğini eşine mesajla ilettiği, mesajda 'Ben gidiyorum, hoşçakal' yazdığı öğrenildi. Kenan Karatekin'in ölüm haberinden sonra eşinin mesajı fark ettiği öğrenildi.

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