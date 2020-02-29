Gölette kayboldu ceketi bulundu

Aydın'da gölete düşen Hulisi Aşçı (34) için arama çalışması başlatıldı. Babası Fahri Aşçı ile Topçam Barajı'na giden Hulusi Aşçı, ortadan kayboldu. Baraj kenarında ceketini bırakarak kayıplara karışan genç adamı bulmak için çalışma başlatıldı.

BALIK ADAMLAR GELDİ

Kayıp adamın bir süre baraj kenarında sohbet ettiği babasına 'sen arabaya git ben birazdan geleceğim' dediği iddia edildi. Bir süre sonra oğlunun ceketini baraj kenarına bırakarak kayıplara karıştığını fark eden babanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Balık adamlar kayıplara karışan genç adamı bulabilmek için gölet içerisinde arama çalışması yaptı.

İHSAN KARATAŞ