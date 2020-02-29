Karacasu’da çömlege kadın elı değdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinin dünyaca ünlü çömleğin yaşatılması için acılan kursa katılan kadınların ortaya çıkardığı ürünler beğeni topladı. Karacasu'da başlayan ve haftada 5 gün, günde 6 saat olmak üzere 3 ay devam edecek olan seramik biçimlendirme kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.15 kursiyerin eğitim gördüğü kurs, uygulamalı bir şekilde devam ederken eğitimler üniversite eğitimini seramikçilik üzerine yapan ve bu konuda yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Mine Bardak tarafından veriliyor.

GÜNLÜK 30 LİRA VE SERTİFİKA

Kursa katılanlara İŞKUR tarafından günlük 30 lira ödenirken zaten çömlekçiliğin içerisinde olan kadınlar, kendilerini geliştirip sertifika sahibi oluyor. İlk defa tanışan kadınlar da el becerilerini geliştirip günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor.

ÜMİT ÖZMEN