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İğne iplikle geçen hayat

İğne iplikle geçen hayat
Giriş Tarihi: 1.3.2020

Aydın'ın Germencik ilçesinde terzi dükkanı bulunan Ahmet Gürbüz, ömrünü adadığı mesleğini severek icra ediyor. Ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için tahsil yapamayan ve çalışmak zorunda kalan Gürbüz, sırasıyla lokantada, pastanede ve terzide çalıştı. MESLEĞE ŞİMDİ İLGİ YOK
Yaptığı işler içerisinde en çok terziliği seven Gürbüz, meslek okulunu bitirip ustalık belgesi alarak 48 yıl önce terziliğe başladı, Gürbüz'ün hayatı iğne iplik başında geçti. Eskiden terziliğin sarraflıktan daha çok gelir getiren bir meslek olduğuna dikkat çeken Gürbüz, şimdi ise terzilik mesleğine ilgi duyanın olmadığını ifade etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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