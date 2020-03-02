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Aracını getirmeyen arkadaşını ihbar etti

Aracını getirmeyen arkadaşını ihbar etti
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Aydın'da arkadaşına otomobilini veren G.Ö. aracının zamanında getirilmemesi üzerine polisi arayıp 'otomobilim çalındı' diyerek arkadaşını ihbar etti. Polis ekipleri kısa sürede otomobili bularak G.Ö'ye teslim etti. Kuşadası ilçesinde yaşayan G.Ö. arkadaşına gezmesi için otomobilini verdi. Otomobili getirmeyen ve telefonlarını açmayan arkadaşına sinirlenen G.Ö. polisi aradı. Otomobil, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunurken, şüpheli 2 kişi araçtan indirilerek polis merkezine götürüldü.

MEHMET KAVAS

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