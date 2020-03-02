İpten alınan yaşlı adam kurtarılamadı

Aydın'da kendini asan ve yeğeni tarafından son anda ipten alınan Adnan Kara (62), hastanede hayatını kaybetti. Olay, Önceki gün Efeler ilçesine bağlı Baltaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen Kara, Baltaköy Mahallesi'ndeki bağ evinin avlusuna kendini iple astı. Yeğeni R.K. son anda yetişerek amcasını ipten aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adnan Kara'nın hayatta olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

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