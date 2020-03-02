Tomruk taşıyan TIR yoldan çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yol kenarına devrilen TIR'ın şoförü yaralandı. Tomruk taşıyan 20 K 6902 plakalı TIR'ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü TIR'ın içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHSAN KARATAŞ