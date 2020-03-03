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’nda kaybolan kişi hem gölette, hem de karada aranıyor

Topçam Barajı’nda kaybolan kişi hem gölette, hem de karada aranıyor

03.03.2020, 12:45

’ın Çine ilçesinde babası ile birlikte ’na giden ve baraja düşerek kaybolduğu düşünülen ’ya (34) 5 gündür ulaşılamazken, arama çalışmaları karada da devam ediyor.

Olay 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Topçam Barajı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Hulusi Aşçı babası Fahri Aşçı ile birlikte Topçam Barajı kenarına gitti. Baba Fahri Aşçı park ettiği arabasının yanına giderek, bir süre sonra oğlunun bulunduğu yere geri döndü. Baba Aşçı, geri döndüğünde gölet kenarında oğlunun ceketini bularak, oğlunun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı. Bölgeye gelen İzmir Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri barajda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında beş gün geride kalırken Aşçı'ya ulaşılamadı. Ekipler gölette yaptıkları aramalarda bir sonuca ulaşamazken, Aşçı'yı karada arama çalışmaları da başladı. Hulusi Aşçı'nın yakınları kendisini görenlerin güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.
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