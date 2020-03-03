Yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi

Aydın'da polisin barlara düzenlediği operasyonda izinsiz çalıştığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın gözaltına alındı. Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen iki kadın sınır dışı edilirken, 5 kadına ise para cezası uygulandı.
ÜMİT ÖZMEN
Aydın'da polisin barlara düzenlediği operasyonda izinsiz çalıştığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın gözaltına alındı. Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen iki kadın sınır dışı edilirken, 5 kadına ise para cezası uygulandı.
ÜMİT ÖZMEN
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