Baraj sularında iki can aranıyor

Aydın'da Kemer ve Topçam Barajı Gölü'nde farklı tarihlerde kaybolan Önder Gülhan ve Hulusi Aşçı ile ilgili herhangi bir ize rastlanmadı. İki kişiyi baraj gölünde arama çalışmaları devam ederken Gülhan ve Aşçı aileleri çocuklarından gelecek olan iyi bir haberi bekliyor.

MEHMET KAVAS