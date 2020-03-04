Aydın'da kontrolden çıkarak orta refüje çıkan lüks otomobil büyük hasar gördü. Otomobil sürücüsü kazada hava yastığının açılmamasına isyan etti. Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje dalarak işaret direklerine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken hava yastıklarının açılmamasına sürücüyü isyan ettirdi. Sürücü otomobil firmasına dava açacağını bildirdi.
KAZIM YÖRÜKCE
Kazada hava yastığı açılmayınca isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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