Süs tavukları açık artırmayla satıldı

Aydın Çine'de 100'e yakın süs tavuğunun görücüye çıktığı mezat büyük ilgi gördü. Çine Güvercin ve Kanatlı Hayvanları Yaşatma Üretme Koruma ve Yetiştiriciler Derneği'ndeki mezatta çeşitli cinslerde tavuklar açık artırmayla alıcı buldu. Dernek Başkanı Emre Tezer, "İlçemizde ilk defa düzenlenen bahçe ve her çeşit süs tavuğu mezatı beklenenden fazla ilgi gördü. Önerim kooperatifleşerek bu işi meslek haline getirmek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE