  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Süs tavukları açık artırmayla satıldı

Süs tavukları satıldı

Süs tavukları açık artırmayla satıldı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Aydın Çine'de 100'e yakın süs tavuğunun görücüye çıktığı mezat büyük ilgi gördü. Çine Güvercin ve Kanatlı Hayvanları Yaşatma Üretme Koruma ve Yetiştiriciler Derneği'ndeki mezatta çeşitli cinslerde tavuklar açık artırmayla alıcı buldu. Dernek Başkanı Emre Tezer, "İlçemizde ilk defa düzenlenen bahçe ve her çeşit süs tavuğu mezatı beklenenden fazla ilgi gördü. Önerim kooperatifleşerek bu işi meslek haline getirmek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süs tavukları açık artırmayla satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN