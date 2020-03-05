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Aydınlı asçılar ödüle doymuyor

Aydınlı asçılar ödüle doymuyor
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İstanbul'daki İnternational İstanbul Culinary Cup 2020 Yarışması'na, başarılarıyla damga vurdu. Aşçılar Derneği'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 9.'su düzenlenen, ulusal ve uluslararası firmalarla birçok aşçıyı aynı çatı altından buluşturan etkinlikte, Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek koordinatörlüğünde yarışan Didim MYO öğrencileri 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

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