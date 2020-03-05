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Minik bedeniyle yaşam savaşı veriyor

Minik bedeniyle yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Aydın'da ölümcül SMA Tip1 hastası olan 8 aylık Nehir Durak, minik bedeniyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kuşadası'nda yaşayan Leyla ve Burhan Durak çiftinin 8 aylık bebekleri Nehir, Gevşek Bebek Sendromu denilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olarak dünyaya geldi. 6 aylıkken hastalığın teşhisi konuldu.

TEDAVİSİ İÇİN DESTEK ŞART
2 hafta önce solunum yollarının tıkanmasıyla 3 gün Kuşadası Devlet Hastanesi yoğun bakımında kaldı. 10 gün önce kalbi duran Nehir bebek doktorların müdahalesiyle yaşama döndü. SGK tarafından 1 milyon 500 bin liraya tedarik edilen 4 doz ilacın uygulanması için İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne yatırılan bebeğin hastane masrafları için ailesi destek bekliyor.

KAZIM YÖRÜKCE

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