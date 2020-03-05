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Seyir halinde yanan otomobile müdahale

Seyir halinde yanan otomobile müdahale
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Zafer U. yönetiminde ki 09 TK 080 plakalı otomobil bir anda alev almaya başladı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin söndürdüğü yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

MEHMET KAVAS

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