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'dan geri itilen sığınmacıları Türk ekipleri kurtardı

Yunanistan'dan geri itilen sığınmacıları Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

05.03.2020, 11:14

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 göçmene, bu ülkenin sahil güvenliği izin vermedi. Kendi imkanlarıyla geri dönemeyince denizin ortasında mahsur kalan göçmenleri, Türk sahil güvenliği kurtardı.

Kuşadası'ndan 89'u Suriye, 41'i ise Afganistan uyruklu olan toplam 130 göçmen, dün saat 04.30 sıralarında, Yunan adalarına gitmek üzere 3 ayrı lastik botla denize açıldı. Göçmenler Yunanistan karasularında sahil güvenlik engeli ile karşılaştı. Yunan sahil güvenliği, lastik bottaki göçmenlerin geçişine izin vermedi. Kendi imkanlarıyla geri dönemeyen ve denizin ortasında mahsur kalan göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenliği yetişti. Sahil güvenlik botuna alınarak kurtarılan göçmenler Kuşadası'na getirilip, karaya çıkartıldı.

DHA

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