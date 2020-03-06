138 bin göçmen sınırlarımızı aştı

Türkiye'nin, sığınmacı ve göçmenler için "açık kapı politikası" uygulayacağının açıklanmasının üzerinden 7 gün geçti. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin pek çok kentinden Edirne, Çanakkale ve İzmir'e yönelen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek için verdiği mücadele, zorlu şartlar altında sürüyor. Binlerce sığınmacı ve göçmen Pazarkule ve Kapıkule sınır kapılarına akın ediyor.

Aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek mermilere de maruz kalıyor. İçişleri Bakanlığı, kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısının dün saat 09.00 itibariyle 138 bin 647 olduğunu duyurdu.