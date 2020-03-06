Aydın eski Emniyet Müdürü tutuklandı

Aydın eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Aydın'da 28 ay görev yaptıktan sonra merkeze alınan eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temel ile birlikte 4 kişi çıkarıldıkları nöbetçe mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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