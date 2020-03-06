Aydın’da yağmur kazası can aldı

Aydın'ın Söke ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Sami Uçaroğlu (86) hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Akay Keleş ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHSAN KARATAŞ