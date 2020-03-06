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Kuşadası'na sezonun ilk gemisi yanaştı

Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı

06.03.2020, 16:31

'ın Kuşadası ilçesine 2020 sezonunun ilk gemisi demir attı. programı dahilinde Rodos Adası'ndan gelip Kuşadası Limanı'na yanaşan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli gemide, çoğunluğu Amerika ve İngiliz uyruklu olmak üzere 675 yolcu bulunuyor.

Akdeniz'in en önemli yolcu limanı olan Kuşadası limanı 2020 turizm sezonunun ilk gemisini ağırladı. Çıktığı programı dahilinde Rodos Adası'ndan ilçeye gelen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisinden, çoğu Amerika ve İngiliz vatandaşı olan 675 turist, karaya ayak bastı. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Bir kısmıysa Kuşadası'ndaki çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı. Akşama kadar Kuşadası'nda kalacak olan 25 bin 611 ton ağırlığında ve 162 metre uzunluğundaki geminin, sefer programının Atina'da sona ereceği belirtildi.

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