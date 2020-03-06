Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2020 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi demir attı. Doğu Akdeniz programı dahilinde Rodos Adası'ndan gelip Kuşadası Limanı'na yanaşan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli gemide, çoğunluğu Amerika ve İngiliz uyruklu olmak üzere 675 yolcu bulunuyor.

Akdeniz'in en önemli yolcu limanı olan Kuşadası limanı 2020 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Çıktığı Doğu Akdeniz programı dahilinde Rodos Adası'ndan ilçeye gelen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisinden, çoğu Amerika ve İngiliz vatandaşı olan 675 turist, karaya ayak bastı. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Bir kısmıysa Kuşadası'ndaki çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı. Akşama kadar Kuşadası'nda kalacak olan 25 bin 611 ton ağırlığında ve 162 metre uzunluğundaki geminin, sefer programının Atina'da sona ereceği belirtildi.