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Peynir fabrikasında işçinin kolu koptu

Peynir fabrikasında işçinin kolu koptu
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Aydın'da peynir fabrikasında meydana gelen iş kazasında Hayrettin Palamut'un (42) kolu koptu. İtfaiye tarafından makineden kolu çıkartılan Palamut, hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Palamut ameliyata alındı. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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