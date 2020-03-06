Aydın'da peynir fabrikasında meydana gelen iş kazasında Hayrettin Palamut'un (42) kolu koptu. İtfaiye tarafından makineden kolu çıkartılan Palamut, hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Palamut ameliyata alındı. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
KAZIM YÖRÜKCE
Peynir fabrikasında işçinin kolu koptu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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