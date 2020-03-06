PKK’lı kadına yunan koruması

Yunanistan polisi mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olurken, Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a giden PKK'lı genç kızı alıp Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gönderdiği ortaya çıktı. Bir yıl önce PKK'ya katılan Nurcan Ş, Adana Emniyeti tarafından ikna edilerek teslim olurken, teröristin ifadeleri örgüte katılmasının Yunan polisi tarafından sağlandığını ortaya çıkardı. İfadesinde siyasi suçlu olarak Yunan polisine başvurduğunu aktaran Nurcan Ş, "PKK'ya katılmak için Türkiye'den kaçtığımı söyledim. Beni Lavrion kampına gönderdiler. 22 Şubat'ta da sahte pasaportla Yunanistan'dan havayoluyla Irak'a geçip PKK kamplarına katıldım. Benim PKK'ya katılmama bizzat Yunan polisi yardım etti" dedi.